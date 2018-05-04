CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu

Günlerdir merak konusu olan CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olduğu ve adayı Kılıçdaroğlu'nun açıklamayacağı öğrenildi.

Güncellenme 04 Mayıs 2018 09:48

Habertürk TV'ye açıklama yapan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapacağını, iki dakika daha beklenmesi gerektiğini, soruları genel başkanın açıklamasından cevaplayacağını, kendisinin dün mesajı verdiğini ama basın mensuplarının anlamadığını, zamanı gelince açıklanır dediğini belirtti.

İnce ayrıca, "Orada gel- İnce olarak anlamanız gerekiyordu. Sloganımız her şey güzel olacak" ifadelerini kullandı.

CHP, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olarak Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi gösterdi.

Vekillerin tamamı İnce'ye oy verdi

Karar kapalı grup toplantısında oy birliği ile alındı. CHP'nin kapalı grup toplantısına katılan 110 milletvekilinin tamamı Muharrem İnce'ye oy verdi.

Geniş güvenlik önlemleri alındı

CHP'nin adayının açıklanmasına dakikalar kala Ahmet Taner Kışlalı Kapalı Spor Salonu'ndaki güvenlik önlemleri de dikkatten kaçmadı. Salona girerken iki kez üst araması yapıldı.

İnce ve Kılıçdaroğlu salona girdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ahmet Taner Kışlalı Kapalı Spor Salonu'na geldi. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce salona geldi. Salona girerken Zülfi Livaneli'nin Merhaba şarkısı çalındı. Muharrem İnce salona yanında Engin Altay ile girdi. Salonda Murat Karayalçın ile Hikmet Çetin de yerlerini aldılar.

Bütün tribünlere karanfil dağıtıldı. İnce bütün salonu tribünler Muharrem İnce'ye karanfil atacak.

CHP Genel Başkanı "Adalet" şarkısıyla salona girdi. Bütün davetlileri selamladı. Kılıçdaroğlu, sağına Muharrem İnce'yi soluna Hikmet Çetin'i alarak oturdu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasına geçildi.