CHP'nin adaylarını açıklayacağı tarih belli oldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, partisinin 6 Aralık'ta bazı büyükşehir belediye başkan adaylarını açıklayacağını söyledi.

Güncellenme 28 Kasım 2018 12:09

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçim çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Adaylar ne zaman açıklanacak?

Şu ana kadar 250’nin üzerinde ilçe, belde ve il belediye başkan adaylarını açıkladıklarını hatırlatan Torun, 6 Aralık’ta da bazı büyükşehir belediye başkan adayları da dahil olmak üzere 300 civarında belediye başkan adayını açıklayacaklarını söyledi.

İnce açıklaması

Torun, ''Bizim, Sayın Muharrem İnce'nin beyanatları dışında herhangi bir görüşmemiz ya da değerlendirmemiz olmadı. Kendisi daha önce de söylediğimiz gibi, böyle bir talepte bulunduğu taktirde değerlendirilir'' dedi.