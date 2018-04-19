CHP'nin adayı o isim mi?

CHP Sözcüsü Tezcan, Cumhurbaşkanı adaylığı için gönlünden genel başkan Kılıçdaroğlu'nun geçtiğini açıkladı.

Güncellenme 19 Nisan 2018 12:31

Seçimlerin 24 Haziran'da yapılması kararı alındıktan sonra CHP'nin adayının kim olacağı merak konusu oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, bir televizyon kanalında konuyla ilgili değerlendirme yaptı.

Farklı kesimlere hitap edecek bir aday

Tezcan, erken seçim kararının kendileri için bir sorun teşkil etmediğini, çok avantajlı bir noktada olduklarını, AK Parti ve MHP'nin tek seçeneğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesi olduğunu, bütün iktidar formülasyonunun onun üstüne kurgulamış bir yapı olduğunu, Türkiye'nin kutuplaşmış bir tablodan çıkmasını istediklerini, toplumun birçok rengini bir araya getirerek uzlaşma olacağını, aday konusunda sıkışmadıklarını, bir kişinin adaylığına endekslenmiş bir siyasi parti olmadıklarını, farklı kesimlerin gönlünü de hoş tutacak bir cumhurbaşkanı seçmeyi istediklerini söyledi.

Demokrasi etrafında birleşeceğiz

Her partinin kendi adayını göstermesi gerektiğinin altını çizen Tezcan, bu adaylar içinde birinci turda kim kazanırsa onu kabul edeceklerini, ikinci tura kalınması durumunda demokrasi etrafında bir araya gelineceğini, birinci turda tek aday etrafında toplanın da mümkün olduğunu, bu seçeneklerden hangisinin doğru sonuç çıkaracağına bakacaklarını ve karar vereceklerini söyledi.

Aday Kılıçdaroğlu mu olacak?

Tezcan ayrıca, adaylık için en güçlü ismin genel başkan olduğunu, kendisinin gönlünden geçen ismin de Kılıçdaroğlu olduğunu, adaylarını açıklamanın kendisinin yetkisi dahilinde olmadığını, bunun kendisinin gönlünden geçen isim olduğunu, bu meselenin birini aday yapma meselesi olmadığını, sonuç alma meselesi olduğunu söyledi.