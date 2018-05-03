CHP'nin adayı Muharrem İnce mi olacak?

İlhan Kecisi'nin Muharrem İnce'nin aday olacağına dair yaptığı açıklama üzerine İnce, yarın saat 10.00'u işaret etti.

Güncellenme 03 Mayıs 2018 14:24

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, dün akşam itibariyle Muharrem İnce adının öne çıktığını, yetkililerle konuşulduğunu, kendisinin de sabah bu münasebetle tebrik ettiğini belirtti.

İlhan Kesici’den açıklama

Habertürk TV'ye açıklama yapan Kesici, kendisinin duyumlarının Muharrem İnce'nin aday olacağı yönünde olduğunu, kendisinin bir açıklama yapmış olmadığını, sadece duyduğunu söylediğini, sabah saatlerinde İnce'yi telefonla aradığını, kendisinin de bundan haberi olduğunu, tebrikleri kabul ettiğini ifade etti. Kesici, "Sizinle bir adaymış gibi mi konuştu" sorusu üzerine de "Kendisiyle konuşulmuş, teklif edilmiş bir üslupla" cevabını verdi.

Muharrem İnce de açıklama yaptı

CHP'nin TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İnce'ye İlhan Kesici'nin adaylık için kendisini işaret ettiğini sorusunu üzerine ise, yarın saat 10.00'da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapacağını, acele edilmemesi ve beklenmesi gerektiğini, sloganın "zamanı gelince her şey güzel olacak" şeklinde olduğunu ifade etti.

“100 bin imza isteyenlere CHP’liler yardım etmeli”

Yüz bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenlere CHP'li seçmenin yardımcı olması gerektiğini belirten İnce, "Yardımcı olsunlar ki bu diktatöre göstersinler. İmza konusunda arkadaşlarımıza örgütümüzün yardımcı olacağına inanıyorum. CHP'lilerin ittifak içerisinde aday olmak isteyen cumhurbaşkanı adaylarına imza vererek yardımcı olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.