CHP'nin adayı İnce, seçim vaatlerini açıkladı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, gençlere burs vereceğini ve Saray'ı kapatacağını söyledi.

Güncellenme 07 Mayıs 2018 14:23

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İnce, Cumhurbaşkanı seçildiği takdirde gençlere 19 Mayıs ve 29 Ekim'de 500'er lira ihtiyaç bursu vaadini açıkladı.

“Gençlere burs vereceğim”

Kendisinin diğer adaylardan farkı olması gerektiğinin altını çizen İnce, "Bir fizik öğretmeni cumhurbaşkanı adayı olarak bir şey söylemek istiyorum size. Bir, şu anda emeklilere 1000 lira verilecek mi? Verilecek, çok güzel kutluyorum hükümeti, cumhurbaşkanını. Benim derdim gençler, çocuklar, geleceğimiz. Ben o çocuklara 16 yıl fizik anlattım. Cumhurbaşkanı olduğumda, gençlere ilk müjdemi veriyorum. 19 Mayıs'ta ve 29 Ekim'de size ihtiyaçlarınızı gidermek için 500 lira para vereceğiz. 19 Mayıs'ta gençlik bursu, 29 Ekim'de cumhuriyet bursu" ifadelerini kullandı.

“Saray’ı üniversite yapacağım”

İnce, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı halka açacağını, orayı halkında göreceğini, altı ay sonra ise kapatacağını, oradan edeceği tasarrufla gençlere burs vereceğini, 6 ay sonra da sarayı ilk 5 bine girmiş en zeki çocuklara vereceğini, bu milletin en akıllı çocuklarının orada okuyacağını, orayı bir bilim merkezi yapacağını, Çankaya Köşkü'ne gideceğini, yapacağı o tasarrufla da bu milletin zeki ve yoksul çocuklarına burs olarak vereceğini ileri sürdü.

“Hiç kimseye dava açmayacağım”

Cumhurbaşkanı'na hakaret maddesini kaldıracağını da vurgulayan İnce, "Hiç kimseye dava açmayacağım, galiz küfür etmediği sürece. Niye hakaret etsin yurdumun insanları bana? Ben onları germeyeceğim ki, kızdırmayacağım ki, ben onlara tezek demeyeceğim ki? Ben bu hakareti milletime yapmadığım sürece milletim de bana hakaret etmeyecektir. İlk işim cumhurbaşkanına hakaret maddesini gündemimizden çıkaracağız" ifadelerini kullandı.