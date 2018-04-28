CHP'nin adayı İlhan Kesici mi?

Seçim çalışmaları kapsamında Yozgat'a giden Kılıçdaroğlu'nun İlhan Kesici'yi yanından ayırmaması dikkatlerden kaçmadı.

Güncellenme 28 Nisan 2018 12:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri İl Başkanları ile yapacağı toplantı öncesinde Yozgat'a da uğradı. Kılıçdaroğlu, Boğazlıyan ilçesinde CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar ve partililer tarafından karşılandı.

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, 30 Mart 2014 mahalli idareler seçimi öncesi bir siyasi parti mitinginde dağıttığı bildiri ile "kişisel bilgileri hukuka aykırı ele geçirdiği ve yaydığı" gerekçesiyle 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan ve Yargıtay tarafından onanan 140 günlük cezasının infazı için hükümlü bulunduğu Boğazlıyan Ceza İnfaz Kurumu'nda Ahmet Peker'e ziyarette bulundu.

Dikkat çeken konusu ise, bir süredir adayını açıklamayan CHP'nin bu gezisine aday olması muhtemel kişiler arasında ismi geçen CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin de olmasıydı.

Ziyaret sonrası ilçe başkanlığını ziyaret eden Kılıçdaroğlu'nu bekleyen kalabalık kendisinden İlhan Kesici'nin aday olmasını istedi. Partililer, "Ekonomiyi ancak onun gibi bir ekonomist düzeltebilir" diye seslendi

Kılıçdaroğlu ve İlhan Kesici, cezaeviden sonra Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.