CHP'nin aday listesi krizinde yeni gelişme!

CHP'de açıklanan aday listesine alınmayan üç milletvekilinin yeniden listeye alındığı iddia edildi.

Güncellenme 21 Mayıs 2018 13:48

Habertürk'ten Sevilay Yılman'ın iddiasına göre, CHP'de liste krizi yeni bir boyu kazandı. Yılman; CHP'nin Eren Erdem, Barış Yarkadaş, Ali Şeker'in yeniden milletvekili aday listesine dahil ettiğini ileri sürdü.

Daha önce, Eren Erdem, Barış Yarkadaş ve Ali Şeker'in CHP'nin 27.Dönem Milletvekili listesinde yer almadığı belirtilmişti.

Twitter'dan konuyla ilgili açıklama yapan Eren Erdem, "Ben CUMHURİYET HALK PARTİLİYİM. Partim bana 25 ve 26. Dönem Milletvekili olma onuru yaşattı. 27.dönem listesinde yokum. Ülkemde demokrasi için, kapı kapı gezerek mücadele edeceğim. Vekillik önemli değil. Önemli olan, Türkiye demokrasisidir. Çalışacağız! Kazanacağız. İlk durak Maraş!" ifadelerini kullanmıştı.

Barış Yarkadaş ise, "Partim 25 ve 26. Dönem MV. olma onurunu verdi. Üç yıl boyunca bu onura layık olmaya gayret ettim. Gnl. Bşk. Sn. Kılıçdaroğlu da demokrasi mücadelemizde tam destek verdi. Demokrasi ve özgürlük mücadelesine parlamento dışında devam edecek, partimizin iktidarı için çalışacağız" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'nin dün akşam ortaya çıkan aday listesinde Muharrem İnce'ye yakınlığı ile bilinen 13 vekilden 11'inin liste dışı kalması dikkat çekmişti. İnce'nin ses kısıklığı sebebi ile mitinglerini iptal etmesi listelerin açıklanmasına bağlanmıştı.

Öte yandan, Eren Erdem'in yurt dışına çıkışı için izin verilmediği de belirtilmişti.