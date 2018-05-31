CHP'liler Yunanistan'a giremedi

Cumhurbaşkanı adayı İnce'nin yanında giden CHP heyeti Yunanistan'a alınmadı.

Güncellenme 31 Mayıs 2018 15:11

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile birlikte Yunanistan'a geçmek isteyen milletvekili ve gazetecilerin geçişine izin verilmedi.

Bugün Gümülcine kentinde temaslarda bulunmak için Yunanistan'a giden İnce ve CHP heyetine ise izin verilmedi.

NTV'nin haberine göre, İnce'nin geçişine izin veren Yunan makamları heyette yer alan milletvekilleri, belediye başkanları ve gazetecilerin pasaportlarını topladı. Yetkililer delegasyon olarak gelinmesi nedeniyle bildirimde bulunulması gerektiğini belirtti.

Yaklaşık olarak iki saatlik bir bekleyişin ardından açıklama yapan Yunan polisleri "Geri dönebilirsiniz ya da burada çok uzun süre beklersiniz" dedi. CHP heyeti ziyaretin siyasi bir amaç taşımadığını söyledilerse de geçişe izin verilmedi.