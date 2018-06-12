CHP'liler Kılıçdaroğlu'nu neden görmek istemiyor?

Altaylı, CHP'lilerin Kılıçdaroğlu'nu İnce'nin yaptıklarını bozduğu için ekranda görmek istediğini iddia etti.

Güncellenme 12 Haziran 2018 14:06

Türkiye 24 Haziran seçimlerine kilitlendi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin çıkışları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu zor durumda bırakmaya başladı. CHP'li seçmen ise Kılıçdaroğlu için, "ekrana çıkmasın, İnce’nin yaptığını bozuyor" diye isyan etti.

"Kılıçdaroğlu’nun tezi çöktü"

Konuyu köşesine taşıyan Habertürk yazarı Fatih Altaylı ise, İnce'nin cumhurbaşkanlığını kazanıp kazanmayacağını bilmediğini, bildiği tek şeyin, ya Kılıçdaroğlu'nun ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ya da CHP'nin Kılıçdaroğlu'ndan kurtulacağını ileri sürdü.

"Kılıçdaroğlu’nun tezi çöktü" başlıklı bir yazı kaleme alan Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'yi harcamak için aday yaptığını, ya Erdoğan'dan ya da İnce'den kurtulacağını, şu anda bu tezin ve planın çöktüğünü, o gün için görüntünün gerçekten bu olduğunu, aradan geçen 1 ay civarındaki sürede, çok şey değiştiğini, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin hiç kimsenin beklemediği bir performans sergilediğini yazdı.

Ecevit’ten bu yana ilk kez bu denli başarılı olundu

Altaylı, İnce'nin meydanları kendi partisi dışında da kendisini merak edenlerle doldurmayı başardığını, partisinde büyük bir heyecan yarattığını, bu heyecanı hep yukarıya taşıdığını, partisinin oylarını konsolide etmekle kalmayıp, artırdığını, CHP’yi 1970’lerde Ecevit’in elde ettiği başarıdan bu yana görülmemiş bir oy seviyesine doğru götürdüğünü ifade etti.

Erdoğan’ın karşısında ezilmedi

İnce'nin hitabeti, hazırcevaplığı, gerekli hallerde sert, gerekli hallerde nüktedan tavrıyla ilk kez bir lider ya da lider adayının Erdoğan karşısında ezilmeyebileceğini gösterdiğini belirten Altaylı, Erdoğan’ın belirlediği gündemin peşinden koşmadığını, gündemi kendisinin belirlediğini, peşinden koşturduğunu iddia etti.

Erdoğan terörle mücadeleye kaydı

Altaylı, Erdoğan'ın bu konuda yaptığı hatanın farkına vararak birkaç gündür söylemini değiştirip Kandil ve terörle mücadele söylemine kaymayı tercih ettiğini, sanki bu konuda biraz geç kaldığını, sonuç olarak Türk siyasetindeki yeni “fenomen”in Muharrem İnce olduğunu, TBMM kürsüsünün ve sosyal medyanın, Youtube’un kahramanı, bir anda somut bir lider olarak ortaya çıktığını belirtti.

“Çıkmasın, İnce’nin yaptığını bozuyor”

İnce'nin bu çıkışının ilk günkü tezleri de çöpe attığını ifade eden Altaylı, ilk gün 'Kılıçdaroğlu ya Erdoğan’dan kurtulacak ye İnce’den' denildiğini, bu söylemi değiştirmenin zamanı geldiğini, Kılıçdaroğlu'nun ekrana program veya reklam vesilesiyle her çıktığında CHP’lilerin 'Çıkmasın, İnce’nin yaptığını bozuyor' diye seslendiğini ileri sürdü.