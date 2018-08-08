CHP'li vatandaştan ilginç eylem!

Ankara'da CHP'li bir vatandaş, partisinin genel merkezi önünde evinden getirdiği bir koltukla eylem yaptı.

Güncellenme 08 Ağustos 2018 13:02

CHP Keçiören İlçe örgütüne kayıtlı Abbas Canyurt isimli bir vatandaş, evinden getirdiği bir koltukla parti Genel Merkezi önünde oturarak eylem yaptı.

“Artık seçim gecesi ağlamak istemiyorum”

Basın mensuplarına açıklamalarda buluna Canyurt, eyleminin parti yönetimine karşı olduğunu, partisi ile bir sıkıntısı olmadığını, yöneticilerle sıkıntısı olduğunu, hedefinde özellikle Genel Merkez yönetimi olduğunu, 46 yaşıma geldiğini, 16 yıldır da işsiz olduğunu, özel sektörde iş buldukça çalıştığını, her seferinde yenilgiye, her seçim gecesi ağlamaya 'artık yeter' dediğini söyledi.

“Burada rahatsa, içeride daha rahattır”

"Koltuk genel merkez önünde güzelmiş” diyen Canyurt, “Burada rahatsa, içeride daha rahattır” ifadeleri ile partisinden olağanüstü kurultay talebinde bulundu.

Öte yandan, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne kadro davası açtığı için işten atıldığını" öne süren Mahir Kılıç isimli bir kişi de Genel Merkez önünde pankart açarak, eylem yaptı.