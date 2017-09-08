CHP'li Tanrıkulu'na 'aşağılama' soruşturması

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin manevi şahsiyetini aşağılamak" suçundan soruşturma açıldı.

Güncellenme 08 Eylül 2017 15:02

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin manevi şahsiyetini aşağılamak" suçunu düzenleyen TCK'nın 301. maddesi uyarınca, 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, twitter hesabından, devletin insansız silahlı hava araçlarıyla sivil vatandaşları vurup öldürdüğü iddiasıyla bir mesaj paylaşan Tanrıkulu hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin manevi şahsiyetini aşağılamak" suçunu düzenleyen TCK'nun 301. maddesi gereğince yürütüleceği bildirildi. Söz konusu madde, 6 aydan 2 yıla kadar hapis öngörüyor.