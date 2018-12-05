CHP'li seçmen İstanbul'da o ismi görmek istiyor

İstanbul'daki CHP ve HDP seçmeninin Gürsel Tekin'i istediği iddia edildi.

Güncellenme 05 Aralık 2018 16:24

MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, yaptıkları son araştırmaya göre; İstanbul'daki CHP seçmeninin Gürsel Tekin'i istediğini ileri sürdü.

İstanbul’da Gürsel Tekin öne çıkıyor

Yaptıkları son ankette CHP'nin İstanbul adayının kim olmasının istendiğini sorguladıklarını belirten Kulat, bu kapsamda Gürsel Tekin’in öne çıktığını, bunun nedeninin Tekin’in uzun süredir sahada olması olduğunu belirtti.

Ekrem İmamoğlu ne durumda?

Kulat, bu konuda konuşmak için daha erken olduğunu, diğer adayların tam olarak ortaya çıkmadığını, bu çalışma yapılırken Ekrem İmamoğlu’nun medyada bu kadar öne çıkmadığını, şu an olsa Ekrem İmamoğlu’nun da araştırmalara yansıyacağını söyledi.

Tekin HDP’den de oy alıyor

Gürsel Tekin’in CHP seçmeni kadar HDP seçmeninden de oy alabileceğini iler süren Kulat, İstanbul'da HDP seçmeninin en kilit seçmen durumunda olduğunu, AK Parti ile MHP'nin başlatmış olduğu ittifakın İstanbul'da çok ciddi bir avantaj oluşturmadığını, asıl seçmenin AK Parti’nin kendi seçmeni olduğunu, MHP yüzde 4-5'lik bir oy oranına sahip olduğunu ifade etti.