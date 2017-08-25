CHP'li Özel'den 'atletli fotoğraf' yorumu: "Son derece halk tipi"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun atletli fotoğrafının nasıl çekildiğini anlattı.

Güncellenme 25 Ağustos 2017 10:57

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun atletli fotoğrafının hikayesini anlatttı.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, İzmir’in Çeşme ilçesinde tarihi Aya Haralambos Kilisesinde Türkiye gündemindeki konular hakkında bir söyleşi gerçekleştirdi.

Söyleşiyi, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Belediye Başkan Yardımcısı Şakir Karadede, gazeteci-yazar Uğur Dündar, CHP Çeşme İlçe Başkanı Ekrem Oran ve 500 yüzü aşkın vatandaş izledi.

O fotoğraf nasıl çekildi?

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, yoğun bir kalabalığın ilgiyle izlediği söyleşisinde, Kemal Kılıçdaroğlu’nun atletti fotoğrafına değindi.

Özel, "Adalet Yürüyüşünde iken bir gazetenin muhabiri çok sayıda fotoğraf çekmiş, fotoğraflardan kitap yapacağını söylemiş. ’Karavanın içini de çekeyim’ demiş. Basın sorumlumuz da ’Peki’ demiş. Genel başkanımızın o fotoğraftaki ifadesini görüyorsunuz. Verilecek poz değil. Poz verse o sırada yoğurdu kaşıklıyor olmaz. Bütün gün yorulmuş, üzerinde bir atlet, yoğurdu kaşıklıyor. Kızıyla karşı karşıya oturmuşlar. Muhabir karavanın kapısını açmış, fotoğrafı çekmiş. Genel başkanımız gömleğini giymek için kalkmış, gömleğini giyerken de fotoğrafını çekmiş. Bu fotoğraf, muhabirin kitabında yayınlandı. Oradan internete düştü. Ben çok sempatik buldum. Beğenilmeyecek bir şey değil. Sempatik, son derece doğal, son derece insancıl, son derece halk tipi" dedi. (CNN Türk)