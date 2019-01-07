CHP'li eski vekil Eren Erdem tahliye oldu

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem, adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edildi.

Güncellenme 07 Ocak 2019 17:43

FETÖ’nün 17-25 Aralık darbe girişiminde, yasa dışı ses kaydı kayıtlarını servis ettiği iddia edilen dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem ile gazetenin sahibi Turan Ababey'in de aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava görüldü.

Sanık ve avukatların talepleri alındı

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, sanıkların mütalaaya karşı beyanlarının ardından, sanık ve avukatların talepleri alındı.

Tahliyesine karar verildi

Taleplere ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Eren Erdem'in adli kontrol hükümleri uygulanarak, tahliyesine karar verdi.

Adli kontrol şartı ile tahliye oldu

Heyet, adli kontrol kararı kapsamında, Erdem'in yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve hafta bir polis merkezine giderek imza atmasına hükmetti.

Silivri cezaevinde karşılamaya gittiler

Tahliye kararının ardından bir grup CHP'li, Eren Erdem'i karşılamak için Silivri Cezaevi'ne gitti.