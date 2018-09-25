CHP'li Erdin Bircan'ın hayatını kaybettiğine dair haberler asılsız çıktı

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın hayatını kaybettiği iddia edilmişti ama gerçek bambaşka çıktı.

Güncellenme 25 Eylül 2018 09:32

Uzun zamandır hastanede tedavi gören CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybettiği iddia edilmişti. 24 Haziran seçimlerinde Edirne milletvekili olarak Meclis’e giren Bircan, parti çalışmaları için gittiği Iğdır’da beyin kanaması geçirmişti. Burada yoğun bakıma alınan Bircan'ın bugün hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

Fakat CHP'li Erdin Bircan'ın oğlu Eren Bircan sosyal medya hesabından babasının sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.

Eren Bircan, "Babam ile ilgili çıkan haberler asılsızdır. Durumun çok kritik olduğu gerçektir. Bu haberler ve paylaşımlar ailece hepimizi çok üzmüştür" diye belirtti.

Milletvekili Erdin Bircan kimdir?

1959 yılında Edirne’nin Enez ilçesinde hayata gözlerini açan Bircan, İstanbul Hasköy Lisesinde okuduğu yıllarda gençlik hareketlerine katıldı.

Özel sektörde birçok alanda yöneticilik yapan Bircan, ticari hayatına 1988’de Erpa Tekstil’i kurarak başladı ve başarılı bir iş hayatı gerçekleştirdi.

Bircan, Uzunköprü’de hayvancılıkla uğraştı. Sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevlerde bulundu. Kurucuları arasında yer aldığı Trakyalı Yöneticiler ve İş Adamları Derneği TRYİAD'da 2 dönem Başkan Yardımcılığı yaptı.

Halen İstanbul Tekstil Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İTKİB üyeliği, İstanbul Ticaret Odası İTO üyeliği ve İstanbul Sanayi Odası İSO üyeliklerinde bulunmaktadır.

Bircan, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Beşiktaş Spor Kulübü üyesidir. 2011 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden milletvekili aday adayı olarak yarıştı.

2015 seçimlerinde önseçimden başarı ile çıkarak CHP Milletvekili adayı oldu. 7 Haziran ve 1 Kasım genel seçimleri ile parlamentoya girmeye hak kazandı. Erdin Bircan evli ve iki çocuk, bir torun sahibidir