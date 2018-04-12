CHP'li belediyeden Hatay'a giden Fettah Can'a sansür!

Silifke Belediyesi, Mehmetçiğe moral için Hatay'a giden Fettah Can'ın konserini iptal etti.

Güncellenme 12 Nisan 2018 11:09

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zeytin Dalı Harekatı'na destek ve askere moral için Hatay'a giden sanatçılara hakarete varan sözler kullanmıştı. Bu açıklamalardan sonra o kareye giren sanatçılara CHP'li belediyeler tarafından sansür uygulanmaya başlandı. Silifke Belediyesi, o isimlerden biri olan Fettah Can'ın konserini iptal etti.

Konser iptal edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki sanatçılarla birlikte Hatay'a giden ünlü sanatçı Fettah Can'ın 13 Mayıs'ta Mersin Silifke ilçesinde vereceği konser iptal edildi.

“Söylenecek söz yok”

Bu duruma tepki gösteren Fettah Can, söylenecek söz olmadığını, Mehmetçiğin yanında durmanın suç olarak görüldüğünü, bunun da cezasının bu olduğunu, bu konserin verilen söze güvenilerek organize edildiğin, başkanın baskı altında kalacağı için tekliften vaz geçtiğini, önemli olan konserin yapılıp yapılmaması olmadığını, bunun acı bir olay olduğunu, bunu özgürlük diye bağıranların yapmasının trajikomik olduğunu söyledi.