CHP'li belediye, AK Partili belediyenin çöp konteynerlerini çaldı

Maltepe Belediyesi çalışanları, Sancaktepe Belediyesi'ne ait konteynerleri çaldı.

Güncellenme 26 Aralık 2018 13:03

Kurban Bayramı'ndan 2 hafta önce gerçekleşen olayda, AK Partili Sancaktepe Belediyesi'ne ait mesire alanından 15 çöp konteyneri ortadan kayboldu. Kurban Bayramı'ndan önce Çankırı'nın bir ilçe belediyesinde bulunan hemşehri derneği yönetim kurulu üyeleri Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

“Size 15 adet konteyner gönderebilirim"

Ziyaret esnasında dernek yönetimi belediye başkanından ilçelerine gönderilmek üzere 50 adet çöp konteyneri istedi. İddialara göre 50 adet çöp konteynerinin fazla olduğunu söyleyen Ali Kılıç "Size 15 adet konteyner gönderebilirim" dedi.

"10-15 konteyner bulun"

Ali Kılıç'ın, "10-15 konteyner bulun" demesinin ardından belediye personeli de Sancaktepe Belediyesi'ne ait mesire alanından konteynerleri çaldı. Çalındıktan sonra boyanan ve üzerine Maltepe Belediyesi yazılan konteynerler Çankırı'daki bir ilçe belediyesine hibe edildi.

Ataşehir ve Kadıköy Belediyesi’nin de çaldılar

İddialara göre daha önce de Maltepe Belediyesi çalışanları Ataşehir Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi'ne ait çöp konteynerlerini de çalarak Anadolu'daki ilçe ve belde belediyelerine hibe etti.