CHP'li adayın söylediği sözler Çağlar Cilara'nın başını yaktı

CHP’nin Beyoğlu Belediye Başkan adayı Alper Taş'ın söylediği sözler Çağlar Cilara'nın başını yaktı.

Güncellenme 05 Mart 2019 16:17

CHP’nin Beyoğlu Belediye Başkan adayı Alper Taş, Saadet Partisi’ne yakın yayın organı TV5’te yayınlanan ve Çağlar Cilara’nın sunduğu programa konuk oldu.

Taş’ın açıklamaları tepkilere neden oldu

LGBT’liler hakkında tartışmalı sözler söyleyen Alper Taş, seçilmesi halinde, LGBT meclisi açacağını duyurması, tepkilere neden oldu.

Cağlar Cilara kovuldu

Programın moderatörü Çağlar Cilara, yayınlanan programın ardından kovuldu.

Olay sonrası açıklama yapan Cilara, "TV5 macerası da bitti. Türkiye'de gazeteciler siyasi kutuplaşmanın, kavganın, gürültünün arasında kalıyor. Ben sorumu sorarım, haber çıkarırım, 8 yılda 3 binin üzerinde program yaptım. On binin üzerinde programlarımdan haber çıktı. Soru sormaya devam edeceğim merak etmeyin” ifadelerini kullandı.