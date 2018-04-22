CHP'li 15 vekil, İYİ Parti'ye geçiyor!

İYİ Parti'nin seçime girip girmeyeceği merak konusu olurken, CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçtiği belirtildi.

Güncellenme 22 Nisan 2018 13:49

İYİ Parti'nin seçime girip girmeyeceği konuşulurken CHP ile yakın bir ilişkisi olan parti, yeni planını harekete geçirdi. Bu kapsamda 15 milletvekili partisinden istifa ederek İYİ Parti'ye geçecek. Böylece, 100 bin imzaya gerek kalmıyor. Meral Akşener'in adaylığı ise bu şekilde gerçekleşecek.

İYİ Parti’ye ziyaret yapılacak

Bugün, saat 16.00'da CHP Sözcüsü Bülent Tezcan ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İYİ Parti'ye ziyarette bulunacak.

Kimler İYİ Parti’ye geçti?

CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçenler arasında; Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Burdur Milletvekili Mehmet Göker ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca bulunuyor.

İYİ Parti’nin vekilleri kimler?

İYİ Parti'nin milletvekilleri ise şöyle; Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Isparta Milletvekili Nuri Okutan, İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu.

Seçim Kanunu ne diyor?

Seçim Kanunu'nda, siyasi partilerin seçime girebilmeleri için, "İllerin en az yarısında, oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olmaları veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gruplarının bulunması şartını" yerine getirmesi gerekiyor.

B planı devreye sokuldu

İYİ Parti'nin YSK'nın 6 ay şartına katılması durumunda B Formülü'nün yani, TBMM'de grup kurmak için gerekli olan 20 milletvekili şartının yerine getirilmesi için en az 15 milletvekiline daha ihtiyaç bulunuyordu. Şu an ise İYİ Parti'nin Meclis'te 5 milletvekili bulunuyor. Bu transferle hem İYİ Parti B planını harekete geçirmiş oldu hem de Meral Akşener'in adaylığı kesinleşti. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak Akşener'i mi açıklayacağı ise merak konusu.

Kılıçdaroğlu ile Akşener gizli görüşme yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim kararını açıklamasından sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında gizli bir görüşme yapıldığı iddia edildi. Bu görüşmede Cumhurbaşkanı adaylığı ve 15 vekilin transferini görüşüldüğü ileri sürüldü

Karamollaoğlu ve Kılıçdaroğlu bir araya gelecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, gizli yapıldığı iddia edilen görüşmeyi doğrularken, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun CHP Genel Merkezi'ni ziyaret edeceği belirtildi.