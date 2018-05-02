Vatan Partisi'nin CHP ve İYİ Parti ile ittifak kurmak istediği fakat CHP'den ret cevabı aldığı iddia edildi.

Güncellenme 02 Mayıs 2018 13:12

İddiaya göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın Vatan Partisi'ni arayıp "Sizi ittifak dışında bırakmaya karar verdik” dedi.

Kılıçdaroğlu’ndan olumlu cevap

Perinçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na CHP, İYİ Parti ve Vatan Partisi arasında ittifak kurulması önerisinde bulunduğunu, Kılıçdaroğlu’nun bu öneriye “Ben buna varım, ikna edelim” cevabını verdiğini iddia etti.

CHP’den Vatan Partisi’ne ret

Fakat seçimlerin 24 Haziran'da yapılacağının açıklanmasından sonra Ankara gündeminden sürekli yeni gelişmeler olmaya devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan’ın, Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan’ı telefonla arayıp “Biz CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile anlaştık. Sizi ittifak dışında bırakmaya karar verdik” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

“ABD bizi istemiyor”

Bu iddiaları doğrulayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Sözcü'ye açıklamalarda bulundu. Perinçek, ABD'nin kendilerini istemediğini, Vatan Partisi'nin hem MHP’den hem AKP’den oy çekebilecek bir parti olduğunu, mücadelelerini sürdüreceklerini, iki yıl içinde Türkiye'nin yeniden seçime gireceğini ve kendilerinin hak ettikleri yere geleceklerini belirtti.