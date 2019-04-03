CHP'den 'usulsüzlük' açıklaması! "Mümkün değil"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "seçimlerde şaibe var" iddialarıyla ilgili, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 03 Nisan 2019 09:54

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 'usulsüzlük' tartışmalarına sahne olan yerel seçimlere ilişkin olarak "Seçimden 27 bin 500 oyla Ekrem İmamoğlu çıktı. AKP'nin bütün ıslak imzalı tutanakları elimizdeyken masa başında seçimi almaları mümkün değil" dedi.

İstanbul seçim sonuçlarına yönelik tartışma sürerken, CHP İstanbul teşkilatından sert bir açıklama geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, seçim sonuçlarına yapılan itirazlarla ilgili olarak Cumhuriyet'ten İlayda Kaya'ya konuştu.

İstanbullu 25 yıl boyunca hizmet alamamış

25 yıl sonra İstanbul'u CHP'nin almasını Kaftancıoğlu, "16 milyon yurttaşın yerel yönetimlerden 25 yıl boyunca hizmet alamamasından duyduğu rahatsızlıktı" sözleriyle açıkladı.

16 milyon seçmen daha özgür nefes alacak

"İstanbul'daki 16 milyon seçmen mevcut iktidarın yarattığı iklim nedeniyle daha özgür nefes alıp daha özgür yaşamak istediğini bize hissettirdi." diyen Kaftancıoğlu, AK Parti'nin seçim sonuçlarına itirazına karşı CHP'nin nasıl önlem alacağıyla ilgili soruya da şu yanıtı verdi:

İstanbul'u hiç kimse masa başında alamaz

"Bu sandıktan çıkacak sonuca herkes saygı göstermeli. Tıpkı bütün seçimlerde olduğu gibi. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu seçildi. Biz sandık güvenliğini öyle bir sağladık ki sandığa olan güveni yeniden hissettirdik. Sadece kendi oyumuzun bir tanesinin bile başka partiye geçmesine izin vermiyoruz. Seçimden 27 bin 500 oyla Ekrem İmamoğlu çıktı. AKP'nin bütün ıslak imzalı tutanakları elimizdeyken masa başında seçimi almaları mümkün değil. Bizim sandıktan aldığımız ve halkın iradesini temsil eden oyu İstanbul'da hiç kimse masa başında alamaz. Bunu net bir şekilde ifade edelim.

1 Nisan, İstanbul'da yeni bir başlangıcın günü oldu. Artık İstanbul'da yaşayan 16 milyon vatandaşımız huzurlu bir şehirde yaşayacak."