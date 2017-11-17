CHP'den Tansu Çiller sürprizi

CHP, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nde Ankara'da 25 bin kişilik kadın buluşmasına hazırlanıyor.

Güncellenme 17 Kasım 2017 16:38

CHP, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nde Ankara'da 25 bin kişilik kadın buluşmasına hazırlanıyor. Arena Spor Salonu'nda yapılacak buluşmaya aralarında eski Başbakan Tansu Çiller'in de yer aldığı alanında ilk olma özelliği taşıyan hayattaki tüm seçilmiş kadınlar davet edilecek.

Tansu Çiller de davet edilecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), kadınların seçme seçilme hakkını kazandığı ve Dünya Kadın Hakları Günüolarak kutlanan 5 Aralık'ta Ankara Arena'da büyük bir kadın buluşması için harekete geçti. "Hakkım var" sloganıyla gerçekleştirilecek buluşmaya Türkiye'nin ilk kadın Başbakanı Tansu Çiller de davet edilecek.

25 bin kadının katılması bekleniyor

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre; CHP Genel Merkezi Kadın Kolları Başkanlığınca Ankara Arena Spor Salonu'nda düzenlenecek programa 81 ilden 25 bin kadının katılması hedefleniyor.

Tüm gün sürecek programa siyasi farklılıklar gözetilmeden bugüne kadar seçilmiş ve ilk olma özelliğini taşıyan tüm kadınlar davet edilecek. Türkiye'nin ilk kadın Başbakanı Tansu Çiller'in de bu kapsamda davet edileceği öğrenildi. Hayatta bulunan tüm kadın bakanlara da davetiye gidecek. Ayrıca ilk kadın valiler, kaymakamlar, belediye başkanı ve kadın muhtarlar da programa davet edilecek.