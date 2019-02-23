CHP'den sonra İyi Parti'de de kriz çıktı! O isimler birbirine girdi

İyi Parti'de Akşener, Ümit Özdağ ve Koray Aydın arasında gizli bir çekişme yaşandığı ortaya çıktı.

Güncellenme 23 Şubat 2019 11:43

İyi Parti de CHP gibi kaynamaya başladı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhanettin Kocamaz'ın, İyi Parti listesinden seçime girememesi sonrası partide adeta kriz çıktı.

Olay sonrası konuşan Kocamaz, "parti içinden vuruldum" derken, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "ihmal değil kumpas" ifadelerini kullandı.

İyi Parti Genel Merkezi yaşananlardan sonra il yönetimini görevden aldı. Olayın sorumlusunun Koray Aydın olduğu iddia ediliyor.

"İyi Parti ciddi bir krize mi gidiyor?"

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "İyi Parti ciddi bir krize mi gidiyor?" başlığı ile kaleme aldığı yazısında Akşener, Aydın ve Özdağ arasındaki çekişmeyi ortaya çıkardı.

“Biraz da İyi Parti’ye bak”

Alçı; siyasetin önemli isimlerinden birinin kendisini aradığını, “Hep CHP’nin içindeki krizleri yazıyorsun. Biraz da İyi Parti’ye bak” dediğini, bu kişinin Akşener ile Koray Aydın arasında büyük bir çekişme yaşandığını, ikisinin de arasından gizli bir çekişme olduğunu söylediğini aktardı.

Ümit Özdağ, neden pişman?

Gelen telefondaki siyasetçinin Ümit Özdağ’ın çok mutsuz olduğunu söylediğini yazan Alçı, bu gidişattan memnun olmadığını, bu aralar hiç ortada görünmediğini, kendini arka plana çektiğini, yakın çevresine “Keşke Yusuf Halaçoğlu ve Özcan Yeniçeri’nin koyduğu tavrı ben de koysaydım. Bu noktalara gelmeseydik” dediğini belirtti.

Seçim sonrası ciddi bir kriz yaşanabilir

Alçı; duyduklarının ciddi iddialar olduğunu, İyi Parti’nin Meral Akşener’den sonraki en ağır toplarından bahsettiklerini, Koray Aydın ve Ümit Özdağ’ın memnuniyetsizliği demek, seçim sonrası ciddi bir krizin işareti demek olduğunu, kaynağına Ümit Özdağ’ın neden şikayetçi olduğunu bir kez daha sorduğunu aktardı.

"Bu nasıl bir kontrol ve organizasyon eksikliği?”

Kaynağının, bu isimlerin partideki denizin bittiğini düşündüğünü belirttiğini aktaran Alçı, “Özellikle Mersin’de yaşanan kriz işin ne boyutlara geldiğini gösterdi. İyi Parti siyasi partiden ziyade siyasi şirket olmaya gidiyor gibi bir algı var. Kendi içinizden bir il başkanının yaptığı kabul edilemez. Bu nasıl bir kontrol ve organizasyon eksikliği? Gördüğüm kadarıyla bu saydığım isimler partinin halini gördükçe bir varoluş bunalımına girdiler” ifadelerini kullandı.