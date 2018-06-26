CHP'den sonra İyi Parti de kavga çıktı

İyi Parti'nin kurucusu Halaçoğlu, yüzde 7'yi başarı olarak gören Meral Akşener'e tepki gösterdi.

Güncellenme 26 Haziran 2018 17:19

İyi Parti'nin kurucuları arasında olan Yusuf Halaçoğlu, seçim sonuçlarına dair değerlendirmede bulundu. İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'e eleştiriler yönlelten Halaçoğlu, "Cumhurbaşkanı olacağım diye çıkıp %7 oy aldınız. Bu başarı mı?" dedi.

MHP'den ayrıldığı günden beri Akşener'in yanında olan Halaçoğlu, 24 Haziran seçimlerinde alınan oy oranına Twitter'dan tepki gösterdi.

Yüzde 7 oy başarı değil

Tek adam rejimini engellemek ve parlamenter sisteme geri dönmek için mücadele ettiklerini belirten Halaçoğlu, sonuç olarak başaramadıklarını, İyi Parti yöneticilerinin çıkıp başarılı olduğunu söylediğini, kendilerinin vekillik için yola çıkmadıklarını, bunun başarı olmadığını, cumhurbaşkanı olacağım diye çıkıp yüzde 7 oy alındığını, böyle bir tabloda başarıdan bahsetmenin mümkün olmadığını söyledi.

Daha önce de kriz yaşanmıştı

Daha önce milletvekili aday listelerine giremeyen Halaçoğlu ile İyi Parti yönetimi arasında kriz çıkmıştı. İzmir veya Ankara'dan aday olmak istediğini açıklayan Halaçoğlu'nu, İyi Parti yönetimi Kayseri'den aday göstermişti.

Halaçoğlu kırgınlığını ise "İyi Parti için bu kadar mücadele etmiş bir adama, bir yer bulamadılar. Aday yapılmama çok tepki var. Milletvekili olmam önemli değil ama yapılan uygulamaya kırgınım" demişti.

Halaçoğlu, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Türkkan, "Sayın Yusuf Halaçoğlu Kayseri milletvekilimiz. Kendisinin de doğal olarak Kayseri’den aday olmasını parti yönetimi olarak öngördük. Kendisi de İzmir’den aday olmak istedi" demişti.