CHP'den seçmenini kızdıracak açıklama!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, yeni dönemde kullanacakları dilin farklı olacağını söyledi.

Güncellenme 02 Temmuz 2018 09:59

Partisinin yeni dönem yol haritası hakkında açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Bizim mahalle" dedikleri kitleye hitap eden dili bırakacaklarını, karşı mahalleden oy isteyen ve onlara hitap eden bir dil çalışması ve yöntemi kullanacaklarını söyledi.

Üç koldan analiz yapılacak

Seçim sonuçlarındaki başarısızlığın tespiti için üç koldan analiz yapacaklarını kaydeden Tezcan, parti dışından bu konuda uzman bir heyete, teknik analiz yaptıracaklarını, partinin hassasiyetleri dışında bu analizleri objektif kriterleri içinde barındıracaklarını, eşzamanlı olarak, partinin Ar-Ge birimi, seçimlerin sonuçlarına ilişkin siyasi bir analiz yapacaklarını, yerel analizleri de kapsayacaklarını, bunu da teşkilatlarla birlikte yapacaklarını ifade etti.

Gelecek planlaması yapılacak

Tezcan, partinin yetkili organlarında yapılacak değerlendirmenin ışığında gelecek planlamasını yapacaklarını, bu noktada genel başkanın yıllardır dile getirdiği örgüt reformunu hayata geçireceklerini, örgütlerin, seçimlerde örgütlenme ve çalışma yöntemleri konusunda arzu edilen noktada olmadığını, örgütlerin tek tek her yere ulaşabilme noktasında eksiklikleri olduğunu, örgüt çalışmasında nokta hedefli çalışma yöntemine geçeceklerini söyledi.

“Bizim mahalle”nin dili bırakılacak

Tezcan ayrıca, "Oy aldığımız “bizim mahalle”yi hedef alan, “bizim mahalle”ye hitap eden dili terk edeceğiz. Sadece kendi mahallemize seslenerek, onlardan oy isteyerek, birbirimizi gaza getiren bir çalışma üslubu yerine; “karşı mahalle”den oy isteyen, onlara hitap eden ve partimize oy vermeyen seçmene hitap edecek bir dil ve çalışma yöntemini benimseyeceğiz" dedi.