CHP'den seçim sonrası ilk yorum! Kazanan...

CHP sözcüsü Faik Öztrak, seçimlerin tek kazananın milli irade olduğunu söyledi.

Güncellenme 02 Nisan 2019 09:28

AA’nın son verilerine göre CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul ve Ankara hedeflerini tutturdu.

Seçim sonuçlarının gelmesinin ardından değerlendirme yapan CHP sözcüsü Faik Öztrak, "Dün gecenin bir tek kazananı var o da milli iradedir. Yine dün gecenin kazananlarından biri de Türk demokrasisidir. Bu çerçevede hem dünyanın hem de milletimizin demokrasimize duymuş olduğu güven tazelenmiştir" ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin normalleşmesi gerekiyor”

İstanbul'daki sonuçlar üzerinden yeni bir belirsizlik, kutuplaşma yaratmaya kimsenin hakkı olmadığını belirten Öztrak, Türkiye'nin bir an önce normalleşmesi gerektiğini söyledi.

“Tansiyon yükselmeye başladı”

Vatandaşların beklentisinin de bu olduğunu dile getiren Öztrak, şu açıklamaları yaptı: "Vatandaşın mutfağındaki yangın ve işsizlik başta olmak üzere artık herkes, önündeki sorunlara odaklanmalıdır. Sabah piyasalar nispeten sakin açıldı ama yeniden bu İstanbul ile ilgili tartışmaların uzamalarıyla birlikte tansiyon yükselmeye başladı.

“CHP olarak yapıcı tutumumuzu sürdüreceğiz”

İstanbul; ekonomi için, Türk siyasi hayatı için yeni bir belirsizlik, kutuplaşma ögesi olmamalı. İş dünyamızın, vatandaşlarımızın yeni bir belirsizliği kaldıracak hali kalmamıştır. Biz önümüzdeki günlerde de ekonomik krizin çözümü konusunda CHP olarak yapıcı tutumumuzu sürdüreceğiz. Milletimizin bize tevcih ettiği iller Türkiye ekonomisi açısından en önemli kentleridir.

Bu artık kaybedecek bir dakikamızın dahi olmadığını ortaya koymaktadır. Biz bu bilinçle çalışacağız, herkesten de aynı sorumluluğu bekliyoruz."