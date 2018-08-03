CHP'den muhalifleri kızdıracak açıklama!

CHP Genel Merkezi, ilk incelemelere göre yeterli imzanın toplanamadığı açıkladı.

Güncellenme 03 Ağustos 2018 14:21

CHP’de dün muhalifler noter tasdikli olduğunu belirttikleri 630 imzayı teslim ettiklerini açıklamıştı. Olağanüstü kurultay talebi ile imza toplayan muhalifler hakkında CHP Genel Merkezi’nden bir açıklama geldi. Açıklamada, ilk incelemelere göre yeterli imzanın toplanamadığı belirtildi.

Karşı yönde imza toplama krizi

Yapılan bu açıklamayı eleştiren Gaye Usluer, 630 imzayı noterde kayıt altına alarak, Genel Merkez'e sunduklarını, Genel Merkezin sonradan, imza veren kişilerden de karşı yönde imza toplamış olabileceğini ifade etti.

En az 624 imza gerekiyordu

Noter tasdikli imza sayısının 614 olduğu belirtilen açıklamada, bu imzadan 4’ünün mükerrer olduğu, imza veren 5 kişinin artık delege olmadığı, bu nedenle imza sayısının 605'e düştüğü, kurultay için yeterli imza olmadığı ileri sürüldü. Bu nedenle, olağanüstü kurultay için en az 624 imza gerekiyordu.

Usluer’den açıklama

Usluer ise, dün saat 16.00'da belgeleri Genel Merkez'e götürdüklerini, Genel Merkez'e gelen başka imza hakkında bilgilerinin olmadığını söylediklerini, saat 18.00'de Genel Merkez'den ayrıldıklarını, 10 dakika sonra açıklama yapıldığını, şu anda Genel Merkez'den yapılan açıklamanın ipe un sermek olduğunu, 830 imza teslim etmeleri durumunda bile aynısının olacağını, 630 imzayı noterde kayıt altına alarak, Genel Merkez'e sunduklarını, Genel Merkezi’n sonradan imza veren kişilerden de karşı yönde imza toplamış olabileceklerini ifade etti.

Kesin imza sayısı ne zaman açıklanacak?

İmza veren çok sayıda delegenin de imzasını geri çektiğini dile getirilirken, kişilerin tespit edilmesinin ardından kesin imza sayısının açıklanacağı duyuruldu.

Resmi açıklama o tarihte yapılacak

CHP Genel Merkezi'nden 6 Ağustos Pazartesi günü resmi açıklama yapılması bekleniyor.