CHP'den Melih Gökçek yorumu

CHP'li Altay, MHP'nin Ankara'dan Melih Gökçek'i aday göstereceği iddialarını değerlendirdi.

Güncellenme 24 Ekim 2018 14:58

MHP’nin yerel seçimlerde Ankara’dan Melih Gökçek’i aday göstereceği söylentilerinden sonra CHP’den de Mansur Yavaş açıklaması geldi.

Aday parti içinden biri olacak

Bu kapsamda basın mensuplarına konuşan CHP Grup Başkanvekili Altay, "Adaylarımız partimizin evlatlarından gösterilecektir" dedi.

Altay, CHP'nin Ankara ve İstanbul adaylarının belli olmadığını, Aralık ayından önce de belli olmayacağını, adaylarının parti içinde bir isim olacağını söyledi.

Melih Gökçek yorumu

MHP’nin Melih Gökçek’e teklif götüreceği iddialarını yorumlayan Altay, "Melih Gökçek MHP'ye hayırlı olsun, yakışır bence" dedi.

Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş’ı işaret etmişti

İngiltere ziyareti sonrasında yurtdışı örgütleri ile yaptığı toplantıda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Mansur Yavaş'ı aday gösterme niyetinde olduklarını söylemişti.