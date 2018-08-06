CHP'den kurultay açıklaması

CHP Genel Merkezi, muhaliflerin 569 imzanın toplandığını ve yeterli sayıya ulaşılamadığını açıkladı.

Güncellenme 06 Ağustos 2018 17:29

CHP Genel Merkezi’nde yapılan açıklamada, 569 imzanın toplandığını ve yeterli sayıya ulaşamadığı belirtildi. Yönetim, "Kurultay yok" dedi.

Geçen hafta Perşembe günü kurultay çağrısında buluna parti içi muhalefet, 630 imza toplandığını ve kurultayın yapılması gerektiğini duyurdu.

CHP yönetiminden jet yanıt

Muhaliflerin çağrısına CHP yönetiminden ise jet hızıyla yanıt geldi. Teslim edilen imza sayısının 618 olduğu, geçerli imzaların ise 605 olarak görüldüğü belirtildi. İmza vermek isteyen delegelerin noter onaylı ıslak imzasını teslim etmesi için verilen son süre de doldu.

“Salt çoğunluk sağlanamadı”

CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, 569 imzanın toplandığı ve yeterli sayıya ulaşamadığı belirtildi. CHP yönetimi, "Salt çoğunluk sağlanamadı, kurultay yok" dedi.