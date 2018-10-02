CHP'den İzmir için bomba isimler!

Aziz Kocaoğlu'nun İzmir belediye başkanı adayı olmayacağını açıklaması üzerine üç isim gündeme geldi. Bu isimlerden birinin kadın olmadı ise dikkati çekti.

Güncellenme 02 Ekim 2018 16:39

Mart 2019’da yapılması planlanan yerel seçimlerle ilgili kulis bilgileri gelmeye devam ediyor. Ortaya atılan son iddiaya göre, CHP Genel Merkezi, İzmir büyükşehir belediye başkanlığı için iki isim üzerinde özellikle duruyor.

Bunlardan birinin Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, diğerinin ise CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır olduğu belirtildi.

AK Parti’nin hamlesi bekleniyor

Fakat AK Parti’nin İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'i aday göstermesi durumunda CHP'nin adayının Batı Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Başkanı Seda Kaya Ösen olabileceği iddia edildi.

Kafa karıştıran açıklama

Kulislerde adı geçen Sındır, afaki şeylerle konuşmak istemediğini belirtti ve “Genel Merkez ile bu konuda bir görüşme yaptınız mı?” sorusuna, "Bilmem" cevabını vermesi ise oldukça manidar bulundu.

Kadın aday gündemde

CHP kulislerinde AK Parti’nin İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'i aday göstermesi durumunda iş dünyasına yakın birinin aday gösterileceği konuşuluyor. Bu ismin de BASİFED Başkanı Seda Kaya Ösen olduğu belirtiliyor.

Her seçimde ismi gündeme geliyor

Ösen, her seçimde adının gündeme geldiğini, ancak adaylık konusunda bir düşüncesinin olmadığını, şuanda bu yönde bir düşüncesinin olmadığını, bu yönde bir teklifinde kendisine iletilmediğini, adının kulislerde geçmesinin ilginç olduğunu, isminin gündemi meşgul etmek adına gündeme geldiğini, çok fazla üzerinde durulacak bir konu olmadığını, böyle bir talebi olmadığını, bu yönde de görüşmesi olmadığını söyledi.

“Yıllardır bekliyorum”

Soyer ise “Ben yıllardır bekliyorum. Olabilir de, olmayabilir de. Biz vazifemizi yapmaya devam edeceğiz. Ama genel merkez adaya karar verecek. Nasıl değerlendirirlerse onları bekleyeceğiz" dedi.