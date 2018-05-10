CHP'den istifa eden 15 vekil geri mi dönüyor?
İyi Parti'ye geçen 15 milletvekilinin bugün CHP'ye geri döneceği iddia edildi.
YSK'nın İyi Parti'nin seçimlere katılıp katılmama konusundaki geciken kararı nedeni ile CHP'den 15 milletvekili partisinden istifa ederek 22 Nisan'da İyi Parti'ye katılmıştı.
Bugün geri dönüyorlar
Alınan bilgiye göre, 15 milletvekilinin Meclis'te düzenlenen basın açıklaması sonrası CHP'ye tekrar geri döneceği iddia edildi. CHP’ye dönecek 15 milletvekillinin seçilecek yerden CHP’den aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Milletvekillerinin isimleri şu şekilde:
Burcu Köksal (Afyonkarahisar), Mustafa Tuncer (Amasya), Nihat Yeşil (Ankara ), Hüseyin Yıldız (Aydın), Ahmet Aydın (Balıkesir), Mehmet Göker (Burdur), Nurhayat Altaca Kayışoğlu (Bursa), Erkan Aydın (Bursa), Tufan Köse (Çorum), Okan Gaytancıoğlu (Edirne), Tacettin Bayır (İzmir), Çetin Arık (Kayseri), Fatma Kaplan Hürriyet (Kocaeli), Ömer Fethi Gürer (Niğde), Ünal Demirtaş (Zonguldak).
15 milletvekilinin tekrar CHP'ye geçmesi durumunda İyi Parti'nin vekil sayısı 6'ya düşecek ve TBMM'de grup kurma hakkını kaybedecek.