CHP'den istifa eden 15 vekil geri döndü
CHP'den istifa ederek İyi Parti'ye katılan ve bu partinin TBMM'de grup kurmasını sağlayan 15 vekil yeniden partisine döndü.
YSK'nın İyi Parti'nin seçimlere katılıp katılmama konusundaki geciken kararı nedeni ile CHP'den 15 milletvekili partisinden istifa ederek 22 Nisan'da İyi Parti'ye katılmıştı.
Bugün geri dönüyorlar
Alınan bilgiye göre, 15 milletvekili Meclis'te düzenlenen basın açıklaması sonrası CHP'ye tekrar geri döndü. CHP’ye dönen 15 milletvekillinin seçilecek yerden CHP’den aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Milletvekillerinin isimleri şu şekilde:
Burcu Köksal (Afyonkarahisar), Mustafa Tuncer (Amasya), Nihat Yeşil (Ankara ), Hüseyin Yıldız (Aydın), Ahmet Aydın (Balıkesir), Mehmet Göker (Burdur), Nurhayat Altaca Kayışoğlu (Bursa), Erkan Aydın (Bursa), Tufan Köse (Çorum), Okan Gaytancıoğlu (Edirne), Tacettin Bayır (İzmir), Çetin Arık (Kayseri), Fatma Kaplan Hürriyet (Kocaeli), Ömer Fethi Gürer (Niğde), Ünal Demirtaş (Zonguldak).
15 milletvekilinin tekrar CHP'ye geçmesi durumunda İyi Parti'nin vekil sayısı 6'ya düşecek ve TBMM'de grup kurma hakkını kaybedecek.