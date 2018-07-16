CHP'den "imza" açıklaması

CHP Sözcüsü Tezcan, imza toplamak için delegelere mesaj gönderilmesi hakkında açıklama yaptı.

Güncellenme 16 Temmuz 2018 15:01

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, parti içi muhalefetin kurultay için imza toplaması hakkında açıklama yaptı. Tezcan, bu imzanın toplanamayacağı yönünde bir izlenim edindiklerini, parti tabanının önemli bir bölümünün, 'şu anda olağanüstü kurultayın doğru olmadığını' ifade ettiğini, olağanüstü kurultay isteyen partililer de olduğunu, bunları 15 gün içerisinde göreceklerini söyledi.

İnce kanadından ilk atak geldi

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine bayrak açan Muharrem İnce kanadı, ilk hamlesini bu sabah yaptı. Bu kapsamda TBMM'de basın toplantısı düzenleyen CHP milletvekili Yaşar Tüzün “Olağanüstü kurultay talep ediyoruz, İmzalar toplanmaya başlandı” açıklamasında bulundu.

CHP'den yüzde 8 fazla oy aldı

24 Haziran seçimlerinde CHP'den yüzde 8 oy alan Muharrem İnce'nin genel başkanlık koltuğuna oturmasını isteyen partililer, olağanüstü kurultay için noter aracılığıyla imza toplamaya başladı.

CHP'den delegelere şu mesaj gönderildi:



Değerli Kurultay Delegesi arkadaşım; Bugün saat 11.00’de TBMM’de düzenleyeceğimiz basın toplantısıyla DEĞİŞİM ve UMUT kurultayımız için çağrıda bulunacağız. Seçimli olağanüstü kurultay için noterli imza sürecini başlatıyoruz.