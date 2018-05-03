CHP'den İlhan Kecisi'nin açıklamalarına ilk tepki!

CHP Grup Başkanvekili Özel, İlhan Kesici'nin Cumhurbaşkanı aday adayının İnce olacağına dair yaptığı açıklamayı değerlendirdi.

Güncellenme 03 Mayıs 2018 15:52

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İlhan Kesici'nin CHP'nin adayının Muharrem İnce olduğuna dair yaptığı açıklamayı değerlendirdi. Özel, İlhan Kesici'nin nezaketli davrandığını, kendisinin de aday adayı olduğunu, ondan çok şey öğrendiklerini belirtti. Özel, ittifak protokolünün ertelenmesiyle ilgili ise "Kriz değil, zamanlama var" ifadesini kullandı.

Aday yarın açıklanacak

Habertürk TV'ye açıklamalarda bulunan Özel, CHP'nin adayını yarın saat 10.00'da açıklayacağını, Erdoğan'ın istediği zamanda değil, onu en çıldırtan zamanda olacağını söylediklerini, yarın da adaylarını açıklayacaklarını belirtti.

İlhan Kesici’nin açıklamalarına cevap

İlhan Kesici'nin Muharrem İnce ile ilgili ifadelerini de değerlendiren Özel, "İlhan ağabey nezaketli davranmış, kendisi de kıymetli bir aday adayıdır. İlhan ağabey sahadaki en etkili isimlerden birisi. Ondan çok şey öğreniyoruz" dedi.

İlk konuşmasını yarın yapacak

Özel, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının ilk konuşmasını Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda yapacağını, açık alandaki ilk konuşmasını ise 1. Meclis'in önünde yapacağını ifade etti.

İttifak açıklaması neden ertelendi?

Dört partinin ittifak protokolünün imzalanmasının ertelenmesiyle ilgili herhangi bir kriz olmadığını, zamanlama olduğunu, liderlerin ortak olarak uygun olmalarının önemli olduğunu belirtti.

Kesici ne demişti?

CHP'de cumhurbaşkanı adayı olarak ismi geçen Kesici, "Muharrem İnce'nin adaylığı kesin gibi" demişti. Kesici, İnce'yi arayıp tebrik ettiğini söylerken Yalova milletvekilinin de bu tebriği kabul ettiğini belirtmişti.

Kesici daha önce yaptığı açıklamada, "Aday olsan iyi olur diyenler var ama benim adayım Kemal Kılıçdaroğlu'dur" ifadelerini kullanmıştı.