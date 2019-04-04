CHP'den iddialı açıklama: Bu fark kapanmaz

AK Parti'nin itirazı sonrası yeniden oy sayımı yapılması hakkında açıklama yapan CHP'li Erkek, aradaki farkın kapanmayacağını iddia etti.

Güncellenme 04 Nisan 2019 14:14

İstanbul'da sandıkların sayımını izleyen CHP Milletvekili Muharrem Erkek,yaptığı açıklamada sandık sayım işlemlerinde 10 ilçeden 9'unda sayımın bittiğini söyledi. Erkek "15 ilçede oy sayımı istediler. 15'in 5 tanesi tüm oyların sayımı 10 tanesi ise sadece geçersiz oyların sayımı. Geçersiz oyların sayıldığı 10 ilçenin 9'unda sayım bitti. Toplamda 5 bin 459 sandık sayıldı. AKP'ye ilave bu sandıklardan 579 ilave oy çıktı. Bir bu kadar da CHP'ye oy çıktı" dedi.

“Bu fark kapanmaz”

Sözcü’nün haberine göre Erkek şunları söyledi:

“Buna göre Ekrem İmamoğlu 4 milyon 171 bin 448 oy, Binali Yıldırım 4 milyon 151 bin 798 oyda. Bu fark kapanmaz. YSK’dan beklentimiz mutlaka hukuka uygun şekilde bu süreci artık bitirmesidir.

2017’de Adalet Yürüyüşü’nü yaptık, yeni 2017 Ağustos’unda Adalet Kurultayı’nı Çanakkale’de yaptık. Şimdi de adalet nöbeti tutuyoruz”

Tezcan’dan açıklama

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan da şunları kaydetti: “Sandıkları çok yakından izliyoruz, bu fark kapanmaz, kapatamayacaklarını onlar da biliyor ama sadece süreyi uzatmaya çalışıyorlar.”