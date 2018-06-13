CHP'den flaş TRT kararı

İyi Parti'den sonra CHP de TRT'deki konuşma hakkını kullanmama kararı aldı.

Güncellenme 13 Haziran 2018 17:04

CHP'nin Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, "TRT'nin kendisine bağlı radyo ve televizyonlarının tümünde şu ana dek sürekli taraflı yayın yapması, objektif yayın ilkelerine uymaması, normal yayın akışında seçime giren siyasi partiler ve adaylara eşit davranmaması nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi, kendisine tanınan konuşma hakkını kullanmayacağını Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan tarafından YSK'ya ve TRT'ye bildirdi" ifadelerine yer verildi.

Tezcan açıklama yaptı

Tezcan tarafından YSK'ya gönderilen yazıda, bu kapsamda 11 Haziran'da çekimi yapılan ve 17 Haziran'da yayınlanacak konuşmanın da yayınlanmasından vazgeçildiği belirtildi.

Akşener de TRT’ye çıkmama kararı almıştı

Öte yandan daha önce İyi Parti cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener de TRT'de konuşma yapmama kararı almıştı. Akşener kendisinin yerine partiden başka bir ismin konuşma yapması talebinde bulunmuştu.