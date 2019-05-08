CHP'den flaş hamle! İptal için YSK'ya gitti

CHP, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iptali için YSK'ya başvuruda bulundu.

Güncellenme 08 Mayıs 2019 14:22

CHP, 24 Haziran’da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri ile 31 Mart’ta İstanbul’da yapılan 39 ilçe seçimlerinin iptali için YSK’ya başvuruda bulundu.

24 Haziran seçimleri için de başvuru yapıldı

İstanbul'daki ilçe seçimlerinin yanı sıra 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin iptali için YSK'ya başvurdu.

Başvuru, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek tarafından yapıldı.

39 ilçe seçimlerinin de iptali istendi

CHP’nin YSK temsilcisi Hadimi Yakupoğlu, sandık kurullarının oluşumunun İstanbul'daki 39 ilçeyi de etkilediğini, ilçe belediye başkanı, ilçe belediye meclis üyesi, muhtar seçimlerinin de bu sandıklarda yapıldığını belirtmişti.

Yakupoğlu, bu nedenlerle YSK'den tam kanunsuzluk gerekçesiyle ilçe belediye başkanlıkları, belediye meclis üyelikleri ve muhtarlık seçimlerinin iptalini isteyeceklerini kaydetmişti.

Yakupoğlu, sandık kurullarının belirlenmesi yönteminin önceki seçimlerde de uygulandığını belirterek 24 Haziran seçimlerinin de iptalini talep edeceklerini açıklamıştı.