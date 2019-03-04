CHP'den Aksakal'a tepki! Sarayın kapısında...

Özgür Özel, DSP'ye geçenleri ve DSP Genel Başkanı Aksakal'ı sert bir dille eleştirdi.

Güncellenme 04 Mart 2019 10:42

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Antalya’da partililere hitap etti.

DSP’ye geçenlere tepki

Konuşmasında DSP’ye geçenleri ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’a yüklenen Özel, "Şimdi birileri çıkmış, saray rejimi oradayken, Tayyip Erdoğan hepimizin anasını ağlatırken, ‘Beni listeye koymadılar. Beni başka bir yerden teşvik ettiler’, adı sol olan ama son dönemde sarayın tedarikçisi, sarayın imdat butonu haline dönüşmüş olan bir siyasi partiden aday oluyorlar” dedi.

“Ecevit’in ve Atatürk’ün kemiklerini sızlattı”

DSP’nin Genel Başkanı Aksakal’ı sarayın kapısında yatmakla suçlayan Özel, Aksakal’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 4 kere randevu isteyip alamadığını, genel seçimlerden önce ‘İttifak yaparsa biz varız’ diye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a göz kırptığını, bu ismin hem Bülent Ecevit’in, hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kemiklerini sızlattığını söyledi.