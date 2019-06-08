CHP'den "Akıllı ol Soylu" açıklaması! O adam kim?

CHP Trabzon İl Başkanı Güzide Uzun, Bakan Soylu'ya "Akıllı ol Soylu" diye seslenen vatandaşın kim olduğunu araştırdıklarını söyledi.

Güncellenme 08 Haziran 2019 11:52

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Akıllı ol Soylu" diyen kişi hakkında açıklama yapan CHP Trabzon İl Başkanı Güzide Uzun, "Bu sözü söyleyen kişiyi bizden tanıyan yok. Kim olduğunu araştırıyoruz” diye konuştu.

Uzun, "Soylu’nun, İmamoğlu’nun önceden belli olan Trabzon programını bilmesine karşın 10 dakika önce orada olması tesadüf mü" diye sordu. Soylu ise ‘Akıllı ol’ diyen kişi hakkında araştırma yaptıklarını ve yakında açıklayacaklarını belirtti.

"Bizden tanıyan yok. Kim olduğunu araştırıyoruz"

Cumhuriyet'ten Leyla Kılıç'ın haberine göre Uzun, o sözleri kullanan kişiyi tanımadıklarını belirterek, "Biz tüm ilçe teşkilatlarımız ile o gün orada adayımız İmamoğlu’nu bekliyorduk. Bu sözü söyleyen kişiyi bizden tanıyan yok. Kim olduğunu araştırıyoruz" dedi.

"Parti üyesi olsa gelip bize sığınmaz mıydı?”

Soylu’nun aynı dakikalarda orada bulunmasının manidar olduğunu anlatan Uzun, "Provokasyonu yapan Soylu. İmamoğlu’nun önceden belli olan Trabzon programını bilmesine karşın 10 dakika önce oraya iniyor. Bu tesadüf olamaz. Bunun provokasyon olduğunu düşünüyoruz. O sözü söyleyen kişi parti üyesi olsa gelip bize sığınmaz mıydı?" diye konuştu.