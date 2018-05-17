CHP'den Abdüllatif Şener hamlesi

CHP, Abdüllatif Şener'i Sivas'tan aday göstermeyi ve Saadet Partisi'ne 5 veya 6 vekillik bir kontenjan açmayı hesaplıyor.

Güncellenme 17 Mayıs 2018 17:01

CHP'de 30 Nisan'da başlayan milletvekili aday adaylığı sürecinde 2 bin 319 başvuru yaptı.

CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde aday olarak göstereceği milletvekili listesi 20 Mayıs Pazar günü toplanacak PM'de oylanacak.

Abdüllatif Şener Sivas’tan aday

Daha önce CHP'nin cumhurbaşkanı adayları arasında adı geçen eski bakan Abdüllatif Şener'in de yine CHP'den milletvekili adayı gösterilmesi bekleniyor. İddiaya göre Şener, memleketi Sivas'tan aday olacak.

15 milletvekili yeniden aday

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı sonrası İyi Parti'ye katılan daha sonra ise tekrar partilerine geçen 15 milletvekilinin de yeniden aday gösterilmelerine kesin gözüyle bakılıyor.

50 vekil listede yok

Kılıçdaroğlu listeleri hazırlarken CHP TBMM Grubu'nun çalışmalarını da yakından inceliyor. Bu kapsamda, mevcut milletvekillerinden 50'ye yakınını aday göstermeyeceği ileri sürüldü.

Listeleri hazırlayan Kılıçdaroğlu, 4 partinin oluşturduğu "Millet İttifakı"nın oy oranlarını gözettiği, listenin Saadet Partisi'nin grup kurabilmesi üzerine hesaplandığı iddia edildi.

Saadet’e ek kontenjan

Böylece 15 milletvekili çıkaracağı tahmin edilen Saadet Partisi'nin 5-6 isminin CHP listelerinden aday gösterilmesi bekleniyor.

Kılıçdaroğlu İzmir’den aday

Kılıçdaroğlu her zaman olduğu gibi yine İzmir'den aday olacakken, Deniz Bayakl da tekrar memleketi Antalya'dan aday gösterilecek. İş Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Rahmi Aşkın Türeli ile DİSK Genel Başkanlığından istifa eden Kani Beko İzmir'den aday adaylığı için başvuru yaptı.

İşte İzmir’den aday olanlar

Şu an milletvekili olan Mustafa Balbay, Tuncay Özkan, Atila Sertel, Kamil Okyay Sındır, Özcan Purçu ile Kılıçdaroğlu'nun ekonomi danışmanlarından Turgay Bozoğlu da İzmir'den başvuru yapanlar arasında.