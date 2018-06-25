CHP'de, "yönetim istifa" sesleri!

CHP'de yaşanan oy düşüşü ve İnce'nin seçimleri açık ara farkla kaybetmesi partilileri kızdı.

Güncellenme 25 Haziran 2018 14:01

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan karşısında 22 puan farkla yenilmesi sonrası partililer ayaklandı. Bir grup partili, CHP Genel Merkezi'nde oturma eylemi yaparak, yönetimin istifa etmesini istedi.

Tuncay Özkan konuşma yaptı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, dün gece genel merkezde oturma eylemi yapan bazı partililerle konuştu.

Sabah kadar çalışacağız

Kalabalığın çağrısı üzerine önce CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel asma kattan seslenip “Ben sıkıntılı bölgelere odaklanıyorum. Sabaha kadar çalışacağız. Yarın da çalışacağız. Yarın en doğru bilgiyi verecekler. Ben de tek başıma her bir oyun peşinde olacağım” dedi.

Yönetim istifa sesleri

Burada, "Yönetim istifa" sloganları atan kalabalığın binadan çıkmaması üzerine Tuncay Özkan aşağı indi. Özkan, şunları söyledi:

"Biz bu çalışmayı sabah bitireceğiz. Doğru ve net olan neyse çıkaracağız.

"Hep beraber umutla dirençle çalıştık. Bu parti sizin, siz bizim canımızsınız. 96 yıllık çınar emanetimiz. Şimdi o emanetin hakkını vermek için hep beraber çalışacağız.

"Saat 1200’da cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce açıklama yapacak. İçeri geçeceğiz. Sandıktan gelen sonuçları girmeye devam edeceğiz. Sandık sonuçlarını YSK ile karşılaştırma yapalım. Yarın buyrun gelin. Yarına kadar izin verin çalışalım.”