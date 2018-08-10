CHP'de yönetim değişti? İşte göreve gelen yeni isimler

24 Haziran seçimleri sonrasında olağanüstü kurultay tartışmaları yaşanan CHP'de yönetim değişti.

Güncellenme 10 Ağustos 2018 14:52

24 Haziran seçimleri sonrasında Muharrem İnce taraftarları ile Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları arasında sonrası olağanüstü kurultay tartışmaları yaşanan CHP'de, yeni yönetim belli oldu.

Kılıçdaroğlu’nun çok sayıda ismi görevden alacağı ve bazı isimleri kritik noktalara getireceği belirtilmişti. Buna göre yapılan değişiklikle, Parti Sözcüsü Fait Öztrak olurken, Parti Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi oldu.

İşte CHP’nin yeni yönetimi:

- Ekonomi Politikaları - Parti Sözcüsü: Faik Öztrak

- Genel Sekreter: Akif Hamzaçebi

- Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim: Tuncay Özkan

- Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimleri: Oğuz Kaan Salıcı

- Dış İlişkiler: Ünal Çeviköz

- Yerel Yönetim Politikaları: Seyit Torun

- AR-GE Bilim Yönetim ve Kültür Platformu: Fethi Açıkel

- Bilgi ve İletişim Teknolojileri: Onursal Adıgüzel

- Doğa Hakları: Gülizar Biçer Karaca

- Eğitim Politikaları: Yıldırım Kaya

- Gençlik Politikaları: Yunus Emre

- Halkla İlişkiler: Gamze Akkuş İlgezdi

- Hukuk Politikaları: Muharrem Erkek

- İdari ve Mali İşler: Bülent Kuşoğlu

- İnsan Hakları: Gökçe Gökçen

- İşçi Sendikaları - Meslek Kuruluşları ve Sivil Toplum Örgütleri: Veli Ağbaba

- İşveren Sendikaları / Kuruluşları - Esnaf Odaları ve Sosyal Politikalar: Aykut Erdoğdu

- Kadın Politikaları: Lale Karabıyık

- Tarım Politikaları ve Tarım Örgütleri: Orhan Sarıbal



CHP’deki değişim dalgasının sadece MYK ile sınırlı kalmayacağı ve disiplin konusunda da sert adımlar atılacağı belirtildi. Kurultay tartışmaları süresinde partinin yıpratıldığını belirten Kılıçdaroğlu’nun kamuoyunu özellikle imza sayıları üzerinden yanıltanlar hakkında disiplin sürecini başlatacağı öğrenildi.