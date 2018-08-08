CHP'de yönetim değişiyor! Hangi göreve kim gelecek?

CHP Parti Sözcüsü Tezcan, kurultay tartışmaları hakkında açıklama yaptı.

Güncellenme 08 Ağustos 2018 13:37

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, partisinin kurultay süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Parti sözcüsü de değişecek

Yeni dönemde MYK’nın yenileneceğini belirten Tezcan, yeni kadroyu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun belirleyeceğini, parti sözcüsünün de değişeceğini söyledi.

İki grup arasında farklı sayılar

Muhalefetin kurultay ısrarına da değinen Tezcan parti genel merkezine ulaşan delege imzası sayısının 569 olduğunu söyledi. Bilindiği gibi Muharrem İnce taraftarı muhalifler genel merkeze 630 imza sunduklarını dile getirmişti.

31 delege imzasını geri çekti

Tezcan ayrıca kurultay isteyen 31 delegenin daha önce verdikleri imzaları geri çektiğini açıkladı.