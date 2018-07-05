CHP'de üçüncü bir isim daha ortaya çıktı!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na isyan bayrağı açan İnce'den sonra yeni bir başkan adayının da ortaya çıktığı iddia edildi.

Güncellenme 05 Temmuz 2018 13:10

24 Haziran'da CHP'nin üstünde bir oy alan cumhurbaşkanı Muharrem İnce, gözünü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna dikti. Kurultay için imza toplamaya başlayan İnce taraftarlarınını yanı sıra, bazı belediye başkanlarının Kılıçdaroğlu için devreye girdikleri belirtildi.

Üçüncü bir aday ortaya çıktı

İddiaya göre CHP’de Kılıçdaroğlu ve İnce’den sonra üçüncü bir aday daha ortaya çıktı. Aydınlık’ta yer alan habere göre; CHP’de üçüncü genel başkan adayı eski Trabzon milletvekili Haluk Pekşen. Yakın çevresi şu anda Pekşen’in gelişmeleri yakından takip ettiğini, delegelerle ve il başkanlarıyla görüşmeler yaptığını, genel başkanlık için aday olmayı düşündüğünü, kesin kararını yakında açıklayacağını vurguladılar.