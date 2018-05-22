24 Haziran seçimlerinde yarışacak milletvekili adaylarını YSK'ya sunan CHP'de sular durulmuyor. Bu kez de iki vekil adayı YSK'ya itirazda bulundu.

Güncellenme 22 Mayıs 2018 16:29

CHP, 24 Haziran’da seçimlere katılacak olan milletvekili adaylarını belirledi ve YSK’ya teslim etti. CHP, adaylarını önce parti yöneticilerinin arasından oluşan bir heyetle belirledi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun son şeklini verdiği liste, Parti Meclisi’nin onayına sunuldu.

Aday listeleriyle ilgili Parti Meclisi toplantısı sürerken, aday olan isimler de basına sızdı. Uzun süren Parti Meclisi toplantısının ardından basına sıza listeye onay çıktı.

YSK’ya teslim edilmeden önce, listelere, CHP içinden itirazlar geldi. İtirazlar sonucunda Parti Meclisi’nin onayını alan listenin üzerinde değişiklikler yapıldı.

Bu değişikliklerden sonra bazı illerde bazı isimler listeye eklenirken, bazı adayların yeri değişti.

Odatv'nin haberine göre; CHP’nin hazırladığı ve Parti Meclisi’nin onayını alan listede Uşak’ta 1. Sırada İsmail Akın, 2. Sırada Ali Karaoba ve 3. Sırada Özkan Yalım vardı.

Daha sonra değiştirilen ve Parti Meclisi’nde değişikliğin onayı alınmadan YSK’ya verilen listelerde ise Uşak’ta 1. Sırada Özkan Yalım, 2. Sırada İsmet Akın ve 3. Sırada Ali Karaoba yer aldı.

Bu değişikliğe itiraz eden CHP’li İsmet Akın ve Ali Karaoba, YSK’ya itirazda bulundular.

İtirazın temelini, CHP’nin YSK’ya verdiği listenin Siyasi Partiler Yasası'na aykırı olduğuydu. İtiraz dilekçesinde, CHP’nin, Siyasi Partiler Kanuna göre, Parti Meclisi'nin onayladığı listeyi vermek zorunda olduğu ileri sürüldü.

YSK’ya yapılan itirazlar Uşak’la sınırlı kalmadı. Hatay ve Gaziantep’deki partililer de YSK’ya itirazda bulunacaklarını belirtti.