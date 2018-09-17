CHP'de panik! Kılıçdaroğlu'ndan "İş Bankası" açıklaması

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İş Bankası açıklamasına cevap verdi.

Güncellenme 17 Eylül 2018 11:14

Azerbaycan dönüşü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin hazineye devredilmesi gerektiğini söylemişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tartışmalara neden olan açıklamaya cevap verdi.

Kazanç nereye gidiyor?

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP'nin İş Bankası'ndan para almadığını söylemesinin güzel bir olay olduğunu, CHP’nin İş Bankası’nın ortağı olmadığını, sadece Atatürk’ün hisselerinin temsilcisi olduğunu, oradaki kazancın Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'na gittiğini, daha önce Kenan Evren’in de aynı yolu denediğini, Atatürk'ün hisselerini hazineye devrettiğini söyledi.

“Atatürk’ün vasiyetine saygı duyulmalı”

Daha sonra CHP’nin dava açtığını ve kazandığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, bir dönemin dünya lideri olan Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetine herkesin saygı duyması gerektiğini, İş Bankası yönetimindekilerin bankacılık işlerine karışmadığını, sadece Atatürk'ün hisselerini temsil ettiklerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın neden böyle bir karar almaya çalıştığını anlamadığını belirtti.