CHP'de oyun bitmiyor! İşte yeni kaos planı

Abdullah Gül'ü ortak aday yaparak AK Parti'den oy kapmak isteyen CHP'nin "sıfır baraj ittifakı" oyunu deşifre oldu.

Güncellenme 27 Nisan 2018 17:18

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde "çatı adayı" formülünün ikinci devresi olan "sıfır baraj" ittifakını oluşturmak isteyen CHP'nin asıl planı deşifre oldu. Plan, CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından tüm görüşmelerinde diğer muhalefet partilerine de anlatıldı. Bu kapsamda diğer partilerden de destek isteyen Kılıçdaroğlu, bu süreçte kendi partisinden yükselecek sesleri kesmeyi düşünürken, plan hakkında net bir tablo ortaya koymadı.

AK Parti’den oy çalma planı

İlk formül, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül isminde uzlaşı sağlanamaması nedeni ile sonuçsuz kalmıştı. CHP şimdi de iktidar tabanında oluşabilecek “mutsuz” seçmenleri kendi bloklarına çekme gayretiyle “ittifak” yapabilecek partilerin sayısını mümkün olduğunca genişletme üzerine yoğunlaştı.

Tüm partiler ile ittifak kurma

Beş parti ile ittifak kurmak isteyen Kılıçdaroğlu'nun hedefi ise, Meclis'e çok sayıda parti sokarak, iktidar kanadını oluşturan “Cumhur İttifakı”ndan sandalye kapmak. Bu kapsamda, CHP, SP, DP, BTP ve İyi Parti’nin bir arada “ittifak” halinde seçime girmesi bekleniyor.

Sadece İyi Parti olumlu veya olumsuz dönmedi

Öte yandan planları tahmin ettiği gibi gitmeyen Kılıçdaroğlu'nun bu planın başarıyla ulaşma şansı da yine zora girdiği belirtildi. İddiaya göre, diğer partilerden olumlu yanıt geldi fakat sadece İyi Parti'den bir cevap gelmedi. Şu anki tabloda Kılıçdaroğlu'nun bu girişimlerinin de boşa çıkacağı belirtiliyor.

Asıl plan ne?

İlk etapta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçtirmemek için her türlü pazarlığı yapan muhalefet, TBMM’deki çoğunluğu alarak ikinci tura avantajlı olarak girmek istiyor. Bu kapsamda, 600 vekilin seçileceği Meclis’te en az salt çoğunluk sayısı olan 301 sandalye sayısı yakalanmaya çalışılıyor.

Amaç ne?

Çoğunluğun muhalefet partilerine geçmesi durumunda, Cumhurbaşkanı hakkında “suç isnadıyla” davalar açılmasının da önü açılacak. TBMM, üye tam sayısının salt çoğunluğu yani 301 oyla vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebiliyor. Meclis, üye tam sayısının beşte üçü yani 360 oyla soruşturma açılmasına karar verebilir.