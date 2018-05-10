CHP'de oyun bitmiyor! Bakın SP'ye ne teklif ettiler?

İyi Parti'ye 15 milletvekili göndererek skandal bir karara imza atan CHP bu kez de Saadet Partisi ile bir iş çevirme peşinde.

Güncellenme 10 Mayıs 2018 16:05

İyi Parti'nin seçime girememe durumuna karşı CHP'den 15 milletvekili bu partiye geçmişti. Buradaki görevlerini tamamlayan vekiller bugün bir basına açıklaması ile partisine geri döndü. Bu olay hükümet tarafından "İkinci Güneş Motel Olayı" olarak yorumlamıştı.

Seçimlere hazırlıksız yakalanan CHP, yeni seçim hilesi derdine düştü. Bu sefer de 24 Haziran seçimleri için Saadet Partisi'ne de bomba bir öneride bulundu. Bu kapsamda CHP, Saadet Partisi’nin oy potansiyeli bulunan illerde Saadet'li isimleri aday göstermeyi teklif etti.

CHP'den SP'ye yeni teklif

"Millet İttifakı" adı altında Saadet Partisi ile aynı blokta yer alan CHP, SP'nin de parlamentoda grup kurmasını sağlamak için partinin oy potansiyeli bulunan ancak milletvekili çıkaramadığı seçim çevrelerinde bu partinin adaylarına kendi listelerinde yer vermeyi önerdi.

Yeni formül peşindeler

Millet İttifakı'nda üç parti kendi kurumsal kimliği ile yer alırken Demokrat Parti'de İyi Parti'nin listesinden seçime girecek. Bu kapsam Meclis'te çoğunluğu elde etmek isteyen muhalefet yeni çağre üretme derdine düştü.

Milliyet'in haberine göre, CHP, Saadet Partisi'ne bazı isimleri kendi listelerinden aday göstermeyi önerdiği belirtildi.

Bazı isimler CHP'den mi aday gösterilecek?

CHP'nin yaptığı bu öneri sonrası, SP'nin oy oranının yüksek olduğu ancak milletvekili çıkaramadığı bölgelerde bazı isimlerin CHP'den aday gösterilip gösterilmeyeceği merak konusu oldu.

Saadet Partisi ne cevap verecek?

İttifakın alacağı toplam oy ile çıkarılacak toplam milletvekili sayısı, ittifakta yer alan partiler arasında aldıkları oy oranına göre bölüştürüleceği için SP’nin hak kaybı yaşamaması konusunda hassasiyet gösterildiği ifade edildi. Ancak SP’nin henüz net yanıt vermediği, öneriyi değerlendirdiği öğrenildi.