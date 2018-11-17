CHP'de neler oluyor? O ilin teşkilatı komple istifa etti

CHP'nin Şanlıurfa il teşkilatında bulunan çok sayıda isim, düzenledikleri basın toplantısında istifa ettiler.

Güncellenme 17 Kasım 2018 12:18

Şanlıurfa’da CHP il yönetim kurulu üyeleri ve kurultay delegeleri düzenledikleri bası toplantısı ile yönetimden topluca istifa ettiler.

Özel bir yerde düzenlenen basın toplantısı, CHP Şanlıurfa il yönetim kurulu üyesi ve kurultay delegesi Mustafa Taplamacı, Neşe Tanal ve Ahmet Kılıç başkanlığında yapıldı.

Demokratik hak

Beraberinde istifa eden 12 kişi adına konuşan CHP Şanlıurfa kurultay delegesi Neşe Tanal, örgüt ile aldığı karar doğrultusunda demokratik haklarını kullanarak, CHP Şanlıurfa il yönetiminden istifa etme kararı aldıklarını, CHP Şanlıurfa il başkanlığının aylardır vekaleten yönetilmesi ve bu işi vekaleten yürüten kişi ile çalışamadıkları ve çalışamayacaklarından dolayı CHP Şanlıurfa il yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiklerini kamuoyuna duyurduklarını söyledi.

Kimler istifa etti

İstifasını sunan üye ve delegeler, il yönetim kurulu ve üyesi ve kurultay delegesi Mustafa Tatlamacı, Neşe Tanal, Ahmet Kılıç, Hasan Gülhan, Halit Kılıç ile il yönetim kurulu üyesi Çetin Uluç, Ahmet Yağmur, Mustafa Rızvanoğlu, Semiha Alkan ve il bilişim sekreteri Mehmet Kılıç ile CHP Eyyübiye İlçe Başkanı Şaban Kılıç oldu.

CHP Şanlıurfa İl Başkanı Aziz Aydınlık milletvekili seçildikten sonra vekaleten Hayrettin Cidir il başkanlığına getirilmişti.

Mahmut Tanal’ın yeğeni

Öte yandan CHP Şanlıurfa il yönetiminden istifa eden il yönetim kurulu üyesi ve kurultay delegesi Neşe Tanal'ın milletvekili Mahmut Tanal'ın yeğeni olduğu öğrenildi.