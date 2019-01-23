CHP'de Mustafa Sarıgül krizi

CHP'nin Eyüpsultan'dan aday göstermeye hazırlandığı Mustafa Sarıgül'ün partiden istifa edeceği iddia edildi.

Güncellenme 23 Ocak 2019 11:43

CHP’de 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimler öncesinde aday belirleme çalışmaları devam ediyor. CHP’nin Şişli’de aday göstermeyi düşünmediği Mustafa Sarıgül’ün partiden istifa edebileceği konuşuluyor.

Sarıgül, nereden aday gösterilecek?

CHP yönetimi, Şişli’den aday gösterilmek isteyen Mustafa Sarıgül’ü Eyüpsultan’dan aday göstereceği iddia edilmişti. Şişli için ise ünlü oyuncu Meltem Cumbul’u düşündükleri ileri sürülmüştü.

Bağımsız aday olacak ya da DSP’ye geçecek

Sarıgül’ün Eyüpsultan teklifine sıcak bakmadı ve yönetim ile usta siyasetçi arasında uzlaşma sağlanamadı. Sarıgül’ün ise bugün açıklama yapacağı ve Şişli’den bağımsız aday olacağını açıklayacağı konuşuluyor. Öte yandan Sarıgül’ün DSP çatısı altına gireceği de konuşuluyor.

Bugün açıklama yapacak

Mustafa Sarıgül ise hakkında çıkan istifa iddiaları için bugün açıklama yapacağını duyurdu. Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Sarıgül, "Bugün saat 12.00'da son gelişmelerle ilgili görüşlerimi ve kararımı kamuoyuyla paylaşacağım. Saygılarımla..." ifadelerini kullandı.